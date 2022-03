Was erwartet die Besucher in der neuen Saison?

7 Insgesamt 30 000 Frühblüher sind vor dem Residenzschloss eingesetzt worden. Blüba-Chef Volker Kugel ist zufrieden. Foto: /Simon Granville

Volker Kugel geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Seine Nachfolge als Chefin im Blühenden Barock tritt Petra Herrling an. Die 54-Jährige arbeitet zurzeit bei der Stadt Mühlacker. Die Gartenschau beginnt am Freitag und geht in ihre 68. Saison.















Link kopiert

Der Saharastaub sorgt zwei Tage vor Beginn der 68. Blüba-Saison in den Parkanlagen rund um das Residenzschloss in Ludwigsburg für zusätzliche Arbeit. Ein Mitarbeiter ist am Mittwochnachmittag wortwörtlich auf Spritztour. „Der Staub hat eine riesige Sauerei hinterlassen. Alle Parkbänke müssen abgewaschen werden“, sagt Blüba-Chef Volker Kugel zu der Putzaktion und über die Pfützen vor der Südfassade des Schlosses. Das Wasser aus dem kleinen Tankwagen wird aber nicht nur zum Reinemachen verwendet. Auch die frisch bepflanzten Beete samt dem Rollrasen schlucken literweise Wasser. „Furztrocken“ sei er gewesen, als er vor ein paar Tagen angeliefert wurde, berichtet Kugel. „Wir mussten dieses Jahr wie blöd gießen, dass alles überlebt.“ Schließlich soll sich das 26 Hektar große Gelände des Blühenden Barocks von seiner besten Seite zeigen, wenn Volker Kugel und Oberbürgermeister Matthias Knecht am Freitagmorgen das große Tor am Haupteingang aufschließen und damit symbolisch die Saison 2022 eröffnen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Blüba-Chef Volker Kugel geht in Rente

Wie viele Blumen wurden gepflanzt?

Beim Kontrollgang durch die Anlage gibt sich der Chef zufrieden. „Dieses Jahr ist es ideal – die Blumen zeigen Farbe, aber die Blüten sind noch nicht aufgeblüht“, sagt der 63-Jährige und deutet auf ein florales Meer aus violett-rosafarbenen Tulpen. Seit vier Wochen ist sein Team am Arbeiten. Acht Mitarbeiter sind allein damit beschäftigt gewesen, die traditionelle Frühlingsbroderie vor der Südfassade des Schlosses nach einer Vorlage des technischen Blüba-Leiters, Frank Weber, zu inszenieren. 30 000 vorkultivierte Tulpen, Hyazinthen und Narzissen sollen zusammen mit Hornveilchen bei den Besuchern für Frühlingsgefühle sorgen. Im restlichen Park wurden weitere 180 000 Frühblüher eingesetzt.

Ende des Jahres wird sich Volker Kugel, der seit einem Vierteljahrhundert das Gesicht des Blühenden Barocks in Ludwigsburg ist, in den Ruhestand verabschieden. Am Mittwoch hat die Stadt das Rätselraten um seine Nachfolge beendet: Petra Herrling wird von November an die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH leiten. Die 54-jährige Diplom-Ingenieurin im Fach Landespflege wechselt vom Umwelt- und Tiefbauamt der Stadt Mühlacker nach Ludwigsburg. Das Blühende Barock habe sie schon seit der Kindheit fasziniert, sagt Herrling. Es sei eine wundervolle Aufgabe, es gemeinsam mit der Stadt, dem Land und den Mitarbeitenden zukunftsweisend ökologisch und ökonomisch weiterzuentwickeln und der Gartenschau strategisch sowie inhaltlich neue Impulse zu geben.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Kürbisausstellung in Ludwigsburg

In der aktuellen Saison hat jedoch noch Volker Kugel das Sagen. Der Abschied werde ein Einschnitt, das ist dem 63-Jährigen bewusst. Wehmut soll aber erst gar nicht aufkommen – zumal Kugel auch im Ruhestand im Fernsehen und Rundfunk zu sehen und zu hören sein wird. Sogar mit einer neuen Serie. Einmal im Monat ist der Gartenprofi in der Reihe „Kugel kommt“ im Auftrag der Landesschau unterwegs und packt in den Gärten der Zuschauer mit an. Die Premiere ist am Freitag, 18. März, zu sehen. „Ich habe in Plochingen einen Balkon bepflanzt“, sagt er.

Wo gibt es Tickets für das Blühende Barock

Eine Kugel-Gedächtnis-Show soll die aktuelle 68. Saison im Blühenden Barock explizit nicht werden. „Ich erfülle mir auch keine offenen Wünsche“, betont Kugel. Er hoffe nach dem katastrophalen Jahr 2020 mit nicht einmal 500 000 Besuchern und einem besseren, aber nicht optimalen 2021 auf eine ganz normale Saison.

Die Zeichen stehen gut. Im Dauerkarten-Vorverkauf, der am 17. März endet, wurden rund 28 500 Saisonkarten an die Frau und an den Mann gebracht. Das sind zwar weniger als in normalen Jahren, aber immerhin mehr als im Vorjahr.

Die ganz großen Investitionen und Neuheiten bleiben nach den mageren Coronajahren aus. Instandhaltung ist das Zauberwort. Rechtzeitig zur Eröffnung ist der Austausch der maroden Wasserleitungen aus der Anfangszeit des Blühenden Barocks abgeschlossen worden. Darüber hinaus wird im Märchengarten an der Anlegestelle der Einstieg in die Boote verbessert. „Sie stehen dann sicher auf Rollen, und es ist für die Besucher alles nicht mehr so wackelig“, kündigt Kugel an. Allerdings braucht es noch ein paar Tage Geduld. Die extra angefertigten Elektromotoren konnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Vom 4. April an soll der Märchenbach wieder befahren werden können.

Optimistisch ist der Blüba-Chef auch was die Veranstaltungen angeht. Los geht’s mit den Barocken Gartentagen am 28. April, gefolgt vom Internationalen Straßenmusikfestival über Pfingsten. „Wir sind auf dem Weg zurück in die Normalität“, sagt Kugel.

Wo gibt es Tickets?

Tickets

Der Dauerkarten-Vorverkauf am Haupteingang endet am 17. März. Auch danach sind Jahreskarten am Haupteingang und an der Kasse im hinteren Schlosshof erhältlich. Dort ist auch die Einlösung von Gutscheinen für die 2022er-Saisonkarten möglich. Bis 2. April gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist solange deshalb nur über die Eingänge mit Kassen möglich, danach dann wieder über die Nebeneingänge. In den Innenräumen im Märchengarten und in der Orangerie gilt die Maskenpflicht.

Frühlingserwachen

Das Residenzschloss startet am Freitag, 18. März,mit einer „Langen Nacht“ in die neue Hauptsaison: Von 17 Uhr an wird der Schlosshof mit Flammschalen beleuchtet. Im Schloss warten zahlreiche neue Sonderführungen zum Themenjahr „Liebe – Lust – Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ durch das Residenzschloss sowie das Mode- und Keramikmuseum. Für alle Führungen ist eine Anmeldung nötig (071 41/18 64 00). Die Hotline ist am Samstag bis 15 Uhr besetzt.