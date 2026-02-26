Der Dauerkarten-Vorverkauf fürs Blühende Barock Ludwigsburg beginnt am Samstag. Online geht es schon jetzt. 7 Fragen und Antworten zur Jahreskarte für 2026.
Die laminierte Saisonkarte mit dem Strichcode fürs Blühende Barock in Ludwigsburg ist Geschichte. Ab diesem Jahr gibt es eine neue Chipkarte als Jahresticket. Der Vorverkauf startet am Samstag, 28. Februar. Online kann man die neue Jahreskarte ab sofort bestellen. Die gute Nachricht: Der Tarif bleibt gleich. Die Jahreskarte kostet weiterhin 45 Euro für Erwachsene. Doch wie funktioniert das neue System, was steckt dahinter und wie kommt man an das neue Ticket?