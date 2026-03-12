Blühendes Barock Ludwigsburg: Das ist neu in der kommenden Blüba-Saison

Die neue Saison im Blühenden Barock, die am 20. März startet, wartet mit einigen Neuheiten, aber auch mit Altbewährtem auf. Im Mittelpunkt: der „Märchenhafte Blütenzauber“.
„Blütenduft und Märchenzauber“ heißt der Slogan des Blühenden Barocks Ludwigsburg. In der kommenden Saison, die am 20. März, pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn, startet, wird daraus der „Märchenhafte Blütenzauber“ – und der dauert bis zum 14. Juni. Doch auch Klassiker wie das Musikfeuerwerk, das Straßenmusikfestival und die Kürbisausstellung sind wieder mit dabei, bis die Leuchtenden Traumpfade das Saisonende einläuten. Allerdings gibt es zum Teil neue Akzente.