Blühendes Barock Ludwigsburg: Blüba-Jahresgewinn bricht ein – künftig weniger Events?

Die Geschäftszahlen des Blühenden Barocks Ludwigsburg sind deutlich schlechter als zuletzt – aber es gibt immer noch einen satten Überschuss.
Das Blühende Barock in Ludwigsburg hat im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von rund 485.000 Euro erwirtschaftet. Eine deutliche Verschlechterung gegenüber Vorjahren. Aber ein solides Ergebnis, wenn man weiß, dass ein Gewinn früher keineswegs selbstverständlich war. Als Volker Kugel vor fast 30 Jahren seinen Job als Direktor antrat, mussten Stadt und Land jeweils hälftig die roten Zahlen ausgleichen, die die Dauergartenschau zuvor geschrieben hatte.