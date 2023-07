Blühendes Barock in Ludwigsburg

Die Barocken Gartentage sollen ein Lichtblick und Stimmungsaufheller sein – das Blühende Barock in Ludwigsburg plant sie unverdrossen, natürlich mit Hygienekonzept. Dennoch: Die Sorge, welche Feste und Veranstaltungen 2021 stattfinden können, wird immer größer.









Ludwigsburg - Der Rücklauf in den ersten drei Tagen, sagt Volker Kugel, der Chef des Blühenden Barock, sei „der Wahnsinn“ gewesen. Die Rede ist von der Anmeldung für die Barocken Gartentage, die vom 29. April bis zum 2. Mai in den Freianlagen des Residenzschlosses stattfinden sollen. Auch wenn das Coronavirus das Land weiterhin im Würgegriff hat, plant das Blüba die Open-air-Ausstellung unter dem Motto „Pflanzen, Garten, Ambiente“: mit Hygienekonzept, entzerrter Stände-Anordnung in den Kastanienalleen, nur einem Gastro-Angebot, und alles eng mit dem Ordnungsamt abgestimmt.