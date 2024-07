Blühendes Barock in Ludwigsburg: Regen tat der guten Stimmung beim Musikfeuerwerk keinen Abbruch

11 Buntes Spektakel am nächtlichen Himmel. Im Hintergrund das beleuchtete Riesenrad auf der Bärenwiese. Foto: Peter Mann / PM Pressefoto

Das Musikfeuerwerk ist einer der Höhepunkte der Saison im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Obwohl Regenkleidung und Schirme unverzichtbar waren: Es war am Samstag ein gelungener Abend mit vielen verschiedenen Attraktionen.











Link kopiert



Rund 4000 Menschen waren es laut Polizei, die trotz des immer wieder einsetzenden Regens am Samstagabend zum Musikfeuerwerk ins Blühende Barock gekommen sind. Mit Regenkleidung und Schirmen ausgerüstet genossen sie den Abend im illuminierten Park. Wer schon früher gekommen war, genoss die Livemusik, bewunderte die Sandkunstausstellung oder besuchte den Märchengarten, der bis in die Abendstunden geöffnet hatte. Auch für Essen und Trinken war reichlich gesorgt. An einem Stand vor dem Schloss schenkte der frühere Blüba-Chef Volker Kugel bestens gelaunt Wein aus. Der Höhepunkt des Abends war das Feuerwerk zur Musik von Giacomo Puccini. Zudem malten Laser an die südliche Kastanienreihe verschiedene Szenen zum Blüba-Jubiläum, die wegen des Winds jedoch mitunter etwas verschwommen aussahen. Vom Feuerwerk selbst zeigten sich viele bewegt: „Ich hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen“, sagte eine Besucherin noch ganz ergriffen.