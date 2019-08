Asylbewerber in Stuttgart-Birkach Polizeipräsenz ermöglicht Flüchtlingsheim-Räumung

Durch ein Unwetter haben sich Keime in der Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart-Birkach festgesetzt. Das Erdgeschoss muss saniert werden, 28 Bewohner umziehen – einige davon in Container. Weil die Flüchtlinge dagegen protestiert hatten, musste am Mittwoch die Polizei kommen.