Blühendes Barock in Ludwigsburg

9 Beleuchtete Organza-Blumen im Blüba. Foto: Ralf Poller

Blickfang und Fotomotiv: Mehr als 70 Organza-Blumen, die schon im Tageslicht ein Hingucker sind, werden im Blühenden Barock in Ludwigsburg bis zum Sonntag auch abends beleuchtet.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Fotomotiv-Sucher aufgepasst: Noch bis zum Sonntag, 26. März, erstrahlt der Ludwigsburger Schlossgarten auch abends in magischem Licht. Dann werden riesengroße Frühlingsblumen aus Stoff bei Einbruch der Dunkelheit erleuchtet, um bis 21 Uhr eine zauberhafte Atmosphäre zu verbreiten. Die mehr als 70 Organza-Blumen, die schon im Tageslicht ein bunter Hingucker sind, stehen an verschiedenen Stellen im Schlossgarten. Teilweise spiegeln sich die Blütenblätter im Wasser des Sees, teilweise sieht man das Barockschloss im Hintergrund. „Egal wo: Die riesigen Blumen sind ein idealer Fotospot“, bewerben die Organisatoren vom Blühenden Barock ihre Aktion.

Auch gastronomisch werden die Abendstunden am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, noch begleitet. Wer länger durch den beleuchteten Schlossgarten spaziert, kann in der Gastro-Hütte vor der Cafeteria am Rosengarten bis 21 Uhr mit Pommes, Wurst, Waffeln sowie kalten und warmen Getränken zu neuen Kräften kommen.

Die Gärtnerinnen und Gärtner des Blühenden Barock haben zudem ein Blumenmeer aus mehr als 350 000 Frühblühern geschaffen – und es sind Skulpturen zum Thema Frühling zu sehen: Eine handgeschnitzte japanische Familie genießt beispielsweise ihr Picknick unter den Kirschblüten – ein hübsches Motiv mit dem Barockschloss im Hintergrund und unter zartrosa Blüten. Angelehnt an das Zitronenfest im französischen Menton ist aber beispielsweise auch eine riesige Bienenwabe mit Orangen geschmückt – mit knallig-leuchtenden Farben ein Eyecatcher.

Und weil bald Ostern ist, gibt es im Blüba auch schon viele österliche Motive: handbemalte Ostereier, ein geschmückter Osterbrunnen und nicht zuletzt die traditionelle Osterkrone.