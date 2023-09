Manche erinnern stark an Bananen, andere ähneln riesigen Schlangen, wieder andere sind so groß und schwer, dass sie sich kaum tragen lassen. Die Sortenschau auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock bringt jedes Jahr wieder außergewöhnliche Kürbisexemplare zum Vorschein. Um die 800 Sorten gibt es dort im Moment zu sehen.

Unsere Empfehlung für Sie Kürbisausstellung in Ludwigsburg Im Blühenden Barock trifft Fred Feuerstein auf Jim Knopf Die größte Kürbisausstellung der Welt bringt in diesem Jahr Figuren zum Thema „Feuer“ nach Ludwigsburg. Und erstmals eine eigene Kürbissorte.

Die Kürbissamen stammen aus der ganzen Welt, zur Verfügung gestellt wird das Saatgut von drei Großhändlern aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Der Großteil der Kürbisse wächst dann auf dem Obsthof von Jens Eisenmann in Marbach-Rielingshausen heran. Die Kürbissamen werden im April und Mai angepflanzt, je nach Art werden sie entweder direkt in den Boden gesät oder zunächst in kleinen Töpfen hochgezogen.

Lesen Sie auch

In diesem Jahr stellten die vielen Wetterumschwünge eine große Herausforderung dar. „Anfang Mai war es noch viel zu nass und zu kühl für die Kürbisse“, sagt Jens Eisenmann. Als es dann heiß wurde, gab es sogar Probleme mit der Bewässerung der Früchte. Üblicherweise wachsen die Pflanzen unter eine Biofolie aus Mais und Kartoffelstärke heran, unter der sich die Feuchtigkeit lange hält. Heuer gab es Tage, an denen der Bauer und seine Helfer die Kürbisse künstlich bewässern mussten.

Als Mitte Juli dann wieder der Regen kam, begannen die Kürbispflanzen zu treiben wie sonst im Frühjahr, weshalb viele der Früchte lange nicht abgereift waren. Die Ernte begann deshalb erst in der Woche vor der Ausstellungseröffnung Ende August, „das war eine richtige Punktlandung“, sagt der Eisenmann. Noch bis zum 3. Dezember lässt sich das Ergebnis im Blühenden Barock begutachten.

Die außergewöhnlichsten Kürbisse der diesjährigen Sortenschau gibt es in unserer Bildergalerie.

Kürbisausstellung 2023

Öffnungszeiten

Die Ausstellung läuft bis zum 3. Dezember. Sie hat täglich von 9 bis 20.30 Uhr und ab dem 6. November sogar bis 21.30 Uhr geöffnet.

Programm

Als nächster Höhepunkt auf dem Programm der diesjährigen Ausstellung steht die Kürbisregatta auf dem See im Südgarten (16. und 17. September ab 13 Uhr) an. In den Wochen und Monaten danach warten dann das Kürbiswiegen (Deutsche Meisterschaft am 1. Oktober ab 10 Uhr, Europameisterschaft am 8. Oktober ab 13 Uhr), das Riesenkürbis-Schnitzen (15. Oktober), die beleuchtete Kürbisausstellung (während der Leuchtenden Traumpfade ab dem 29. Oktober), das „Grusel Gewusel“ (10. November bis 12. November), das leuchtende Kürbisschlachtfest (19. November ab 12 Uhr) sowie erstmalig das Basteln von Riesenkürbis-Laternen (26. November ab 15 Uhr).