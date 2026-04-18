Blühendes Barock: Die schönsten Bilder vom Ballonblühen in Ludwigsburg

Die Veranstalter des Ballonblühens im Blühenden Barock wollen in diesem Jahr den Zuschauerrekord knacken. Das sind die schönsten Bilder vom Auftakt am Freitag.

Das Wetter, sagt Michael Kampmann, ist am Freitagabend im Blühenden Barock perfekt. Das gilt mit Sicherheit für die angenehme Temperatur, aber vor allem geht es Kampmann darum, dass es trocken ist und nur ein leichter Wind weht. Denn der Karlsruher ist Ballonfahrer und an diesem Wochenende einer von 64, die zum Ballonblühen nach Ludwigsburg gekommen sind.

Wie bei vielen Nischenhobbys sind auch die Ballonfahrer eine Community, man kennt sich gegenseitig und trifft sich häufig. Vor allem Ludwigsburg sei ein beliebter Treffpunkt, sagt Kampmann: „Das Ambiente mit der großen Parkanlage und dem Schloss im Hintergrund ist der Wahnsinn. Es kommt nicht oft vor, dass wir so viele Ballons gleichzeitig in der Luft haben können.“ Zwar starten in diesem Jahr keine Großballons vom Gelände aus, trotzdem ist das gesamte Gelände mit vielen bunten Ballonformen gesäumt: Elefanten, Bären, Kürbisse oder Fliegenpilze schweben dort.

Fliegender Fliegenpilz im Blühenden Barock. Foto: Werner Kuhnle

Blühendes Barock in Ludwigsburg: Mehr als 400 verschiedene Ballonhüllen

Dass ein Modellballon – so nennt man die kleinen Ballone, die nur wenige Meter über dem Boden oder in den Händen der Fahrer schweben – nicht so lange in der Luft bleiben kann wie ein großer Ballon, kaschieren die Fahrer damit, dass sie häufig die Hüllen wechseln – mehr als 400 sind es insgesamt. „So wir haben immer verschiedene Motive über das Gelände verteilt“, erklärt Michael Scholz von der Firma Eventstifter, die die Veranstaltung organisiert.

Die Bilder, das wissen sie bei Eventstifter ganz genau, sind das, was zählt. Tagsüber, aber vor allem in der Dunkelheit, wenn die Ballons leuchten. Das Event gibt es seit 2024, es wird immer größer. Die bunten Ballonhüllen ziehen die Leute an, und nicht nur die Familien. Es gibt am Freitag eine eigene Pressekonferenz extra für Influencer, die ebenfalls auf dem Gelände unterwegs sind und so Werbung fürs Ballonblühen machen.

Ballonblühen im Blühenden Barock in Ludwigsburg mit Neuheit für Kinder

Rund 25000 Menschen kamen im vergangenen Jahr an den drei Tagen ins Blühende Barock. „Das wollen wir toppen, wir hätten gerne eine Drei vorne“, sagt Michael Scholz. „Das Wetter müsste das eigentlich hergeben, so gut wie in diesem Jahr war es noch nie.“

Für Familien mit Kindern gibt es in diesem Jahr eine Neuheit: „Wir werden Kuscheltiere taufen“, erklärt Lilly Scholz. Getauft werden Ballons traditionell bei ihrer Jungfernfahrt, es gibt dann sogar immer Taufpaten und Taufspruch. „Kinder können die Ballonfahrer auf der Fläche ansprechen und die Kuscheltiere in den Korb einsteigen lassen. Das sind dann unsere kleinen Piloten.“ Auch für die Plüschtiere gibt es dann natürlich eine Taufurkunde.

Familien als Zielgruppe beim Ballonblühen in Ludwigsburg

Denn auch, wenn sie bei Eventstifter betonen, alle Altersgruppen ansprechen zu wollen, und deshalb immer auch Livemusik und Tanzgruppen vor Ort sind: Familien sind die Hauptzielgruppe. Das weiß auch Ballonfahrer Kampmann, der selbst mit sieben Jahren zum ersten Mal Ballon gefahren ist und die Leidenschaft immer mit seinen Eltern geteilt hat.

„Die Nähe zu den Zuschauern ist hier etwas Besonderes, das haben wir bei Großballonfahrten normalerweise nicht“, sagt er – dort seien die Bereiche aus Sicherheitsgründen immer großflächig abgesperrt. „Ich sage immer: Es gibt nichts Schöneres, wenn Kinder einen Ballon sehen und leuchtende Augen bekommen – so, wie ich früher.“

Ballonblühen 2026

Öffnungszeiten

Los geht das Programm im Blühenden Barock am Samstag um 14 Uhr und geht bis 21 Uhr. Am Sonntag ist um 11.30 Uhr Einlass, die Veranstaltung endet um 20 Uhr.

Eintritt

Tickets gibt es im Ticketshop des Blüba. Erwachsene zahlen 20 Euro, für Dauerkarteninhaber sind 12 Euro fällig. Kinder, Schüler und Studierende zahlen zwölf Euro, mit Dauerkarte kostet der Eintritt sechs Euro. Eine Familienkarte kostet 58 Euro.