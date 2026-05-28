Babyalarm im Blühenden Barock: Storchenpaare und Ibisse haben Nachwuchs

Seit 2016 brüten Störche im Blühenden Barock fast jedes Jahr erfolgreich. Aktuell tummeln sich wieder Küken im Nest. Vom Eingang des Sardischen Gartens hat man einen guten Blick auf die Kinderstube.
Die Geschichte, dass Störche Babys bringen, ist bekannt. Aber natürlich haben Störche auch selbst Babys – wie aktuell die Adebare im Blühenden Barock. Wer dieser Tage das Blüba besucht, kann von der Voliere aus etwas Besonderes beobachten: eine Storchen-Kinderstube mit mehreren Küken. Die Babys sind bereits um die vier Wochen alt und dementsprechend aktiv. Gut sehen kann man sie, wenn man den Sardischen Garten vom Oberen Ostgarten her betritt und relativ nahe des Eingangs stehen bleibt.