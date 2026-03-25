Blühendes Barock: 50 Shades of Pink – Die Blüba-Flamingos sind zurück

Warum sind die Flamingos im Blühenden Barock unterschiedlich rosa? Seit wann wohnen sie überhaupt dort und warum stehen sie ständig auf einem Bein herum?
Fünf rosa Flamingos – drei Herren und zwei Damen – wohnen seit mehr als zehn Jahren im Blühenden Barock. Am 19. März sind sie aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. Recht gechillt, aber ziemlich grazil, stehen sie meist auf einem Bein in ihrem Teich in der großen Voliere. Wie sie im Laufe des Jahres immer wieder den Pink-Ton wechseln und warum sie zwar balzen, aber nie so richtig in Fahrt kommen.