Blüba Ludwigsburg: Traumstart für die barocken Gartentage

Knapp 140 Aussteller haben schon zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung im Blühenden Barock viele Besucher angezogen, die sich mit Pflanzen, Zubehör und Dekorativem eindeckten.
Es war ein Auftakt nach Maß für die barocken Gartentage im Blühenden Barock Ludwigsburg. Bei strahlendem Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und nur noch leicht böigem Wind drängten sich schon am Vormittag des Maifeiertags die Besucherinnen und Besucher vor den Ständen der knapp 140 Aussteller, die ihre Stände und Zelte im Südgarten aufgeschlagen hatten.