Blüba Ludwigsburg: Traumstart für die barocken Gartentage

Knapp 140 Aussteller haben schon zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung im Blühenden Barock viele Besucher angezogen, die sich mit Pflanzen, Zubehör und Dekorativem eindeckten.

Es war ein Auftakt nach Maß für die barocken Gartentage im Blühenden Barock Ludwigsburg. Bei strahlendem Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und nur noch leicht böigem Wind drängten sich schon am Vormittag des Maifeiertags die Besucherinnen und Besucher vor den Ständen der knapp 140 Aussteller, die ihre Stände und Zelte im Südgarten aufgeschlagen hatten.

Sie hatten alles im Angebot, was das Herz von Gartenfreunden begehrt – und noch ein bisschen mehr. Diverse Stände mit teils seltenen Kräutern lockten mit einem geradezu „nasenbetäubenden“ Duftcocktail, andere Aussteller hatten Stauden aller Art, Rosen, Gemüsepflanzen, Kakteen und Sukkulenten und Bäume im Angebot, aber auch Pflanzen, die Fliegen oder die lästigen Fruchtfliegen vertilgen.

Pflanzen, Deko, Nützliches und ein Hauch Krämermarkt

Weil ein Garten zwar Freude macht, aber auch gepflegt werden will, gab es auch dafür eine umfangreiche Auswahl an Gerät, von der kleinen Schaufel über den Mähroboter bis zum Aufsitzrasenmäher. Wer lieber faulenzt, konnte Gartenmöbel begutachten und Probe sitzen. Dazwischen breitete sich ein Hauch von Krämermarkt aus – Hüte, Schmuck, Keramik, Seifen und Essbares von Honig über Speck bis zum Käse wurden an einigen Ständen feilgeboten.

Und natürlich kam auch die Deko kam nicht zu kurz: Diverse Figuren aus Ton oder Eisen, attraktive Pflanztöpfe, Blümchenmuster auf Tischdecken, Geschirr und Kleidung – ein bisschen fühlte man sich, als sei man mitten in eine Gartenzeitschrift geraten. Oder vielleicht sogar in längst vergangene Zeiten. Denn auch zwei in barocke Kostüme gekleidete Paare schlenderten durch den Südgarten und ließen sich gerne fotografieren.

Nicht zuletzt wurde auch Wissen vermittelt. So informierte beispielsweise der Bonsai-Arbeitskreis im Blüba darüber, wie man aus einem sehr jungen Baum in jahre- oder auch jahrzehntelanger Arbeit die Minivariante eines erwachsenen Baums formen kann.