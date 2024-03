Versinkt Ludwigsburg am Wochenende im Verkehrschaos?

1 Am kommenden Wochenende drohen in der Ludwigsburger Innenstadt wieder lange Staus. Für die Pläne der Stadt wird es ein Härtetest. Foto: Simon Granville

Mit der Blüba-Eröffnung und dem verkaufsoffenen Sonntag steht Ludwigsburg ein Wochenende bevor, das die Innenstadt an den Rand des Verkehrskollaps bringen könnte. Die Stadt vertraut auf ihre Vorbereitungen, es gibt aber auch skeptische Stimmen.











Petra Herrling hat den Wetterbericht fürs Wochenende in Ludwigsburg fest im Blick. „Drei, vier Grad mehr könnten es schon noch werden“, sagt die Leiterin des Blühenden Barock. Es sollen schließlich möglichst viele Menschen ins Blüba kommen, wenn dort zum Saisonauftakt das dreitägige Ballonblühen-Festival stattfindet. Und auch die Händler in Ludwigsburg hoffen auf gutes Wetter, steht doch das „Märzklopfen“ mitsamt verkaufsoffenem Sonntag an.