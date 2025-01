Blue Origin von Jeff Bezos: Schwerlastrakete „New Glenn“ startet doch nicht

Vorletzter Fall von Axel Milberg So geht es im Kieler "Tatort" weiter

Axel Milberg hat als Klaus Borowski seinen vorletzten "Tatort"-Fall gelöst. Nach über 20 Jahren geht er in wenigen Wochen in den Kommissars-Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ein neues Ermittlerinnen-Duo. Die Weichen für den Generationenwechsel am Kieler "Tatort" sind gestellt.