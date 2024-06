An diesem Wochenende schließt der Waffel-Laden Blub im Königsbau in Stuttgart. Der süße Snack war zunächst auf Straßenfesten bekannt geworden.

Nach knapp sieben Jahren ist Schluss mit dem süßen Snack in den Königsbau-Passagen: Der Waffel-Imbiss Blub schließt seine Pforten an diesem Samstag. Das teilte der Betreiber Mercan Aysel in einem Instagram-Post mit.

„Kein Text hat sich je so schwer angefühlt wie dieser“, schreibt Mercan Aysel, der den Imbiss neben seinem Studium der technischen Betriebswirtschaftslehre betrieben hatte. Aber nach all den Jahren auf 13 Quadratmetern sei für ihn „der Punkt gekommen, an dem ich etwas Neues brauche und neue Wege gehen möchte“. Was genau Aysel künftig machen will, sei noch nicht klar. Er blicke aber auf eine Zeit zurück, die man nicht so schnell vergessen könne und bedankt sich bei den Gästen.

Lesen Sie auch

Waffeln im Luftpolster-Look

Aysel hatte die Waffel mit dem Luftpolster-Look vor knapp sieben Jahren nach Stuttgart gebracht. Mit Imbissständen auf der Westallee und dem Bohnenviertelfest hatte Aysel auf seine Teigkreation aufmerksam gemacht. Die Idee war ein Snack für Stuttgart, der vor allem fototauglich sein sollte für beliebte Fotoplattformen wie Instagram.

Dafür sorgten auch zahlreiche Zutaten, die man sich auf die Waffel legen konnte. Smarties, Kinderriegel und frische Erdbeeren füllten die Theke aus. Dort konnten die Kundinnen und Kunden sich die Extras aussuchen, um das Gebäck für die Fotos noch bunter zu gestalten.

Doch auch der Geschmack stimmte offenbar. Mit vielen guten Bewertungen wie 4,5 Sternen bei Google verlässt der Laden die Königstraße in der Innenstadt. Nach den Auftritten auf Stadtfesten war Blub zunächst für sechs Monate ins damalige Fluxus eingezogen, die vorübergehende Einkaufspassage am Rotebühlplatz. Dann erst zog Aysel mit seinem Waffel-Laden in den Königsbau ein. Dort eröffnet dann demnächst die Kaffeebar Coffreez eine Filiale.