1 Rihanna mit neuer Haarfarbe beim Launch ihrer neuen Fenty x Puma Kollaboration. Foto: BFA/Action Press

Rihanna arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich mit Puma zusammen: Beim Launch des neuesten Schuh-Modells überraschte aber nicht das Sneaker-Modell, sondern die Frisur der Sängerin.











Rihanna (36) hat in London den Launch ihrer neuen Sneaker-Kollaboration gefeiert - und dabei mit einem völlig neuen Look überrascht. Die Musikerin und Unternehmerin zeigte sich in einem übergroßen Statement Hosenanzug aus Wolle sowie blonden Haaren mit XXL-Pony.