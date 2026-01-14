Blonde Haare: Spider-Man-Star Andrew Garfield überrascht mit neuem Look

Normalerweise kennt man Andrew Garfield mit braunen, verwuschelten Haaren. Diesen Look hat er nun gegen eine blonde Frisur eingetauscht. Auch eine weitere Veränderung fällt sofort auf.
Andrew Garfield (42) hat eine Typveränderung gewagt. Der "Spider-Man"-Star trägt jetzt blonde Haare. Die neue Frisur präsentierte er bei einer Show des Zauberer- und Komiker-Duos Penn & Teller. Ein Instagram-Beitrag zeigt den Schauspieler im Backstage-Bereich mit der neu blondierten Mähne, die er teils unter einer blauen Käppi versteckt. Ebenfalls neu: Garfield rasierte seinen Bart ab.