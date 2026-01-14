Blonde Haare: Spider-Man-Star Andrew Garfield überrascht mit neuem Look

Normalerweise kennt man Andrew Garfield mit braunen, verwuschelten Haaren. Diesen Look hat er nun gegen eine blonde Frisur eingetauscht. Auch eine weitere Veränderung fällt sofort auf.

Andrew Garfield (42) hat eine Typveränderung gewagt. Der "Spider-Man"-Star trägt jetzt blonde Haare. Die neue Frisur präsentierte er bei einer Show des Zauberer- und Komiker-Duos Penn & Teller. Ein Instagram-Beitrag zeigt den Schauspieler im Backstage-Bereich mit der neu blondierten Mähne, die er teils unter einer blauen Käppi versteckt. Ebenfalls neu: Garfield rasierte seinen Bart ab.

Andrew Garfield zeigt sich erneut mit Monica Barbaro Der Schauspieler kam allerdings offenbar nicht allein. Monica Barbaro strahlt ebenfalls auf dem Bild. Seit rund einem Jahr halten sich Beziehungsgerüchte um sie und Garfield hartnäckig. Erstmals kamen im Januar 2025 Spekulationen auf, nachdem sie bei einem Event in Los Angeles zusammen fotografiert wurden. Im Februar sagte eine Quelle dem "People"-Magazin: "Sie sind es sehr diskret angegangen und haben abseits der Öffentlichkeit Zeit miteinander verbracht." Immer wieder wurden die beiden zusammen und händchenhaltend gesichtet, etwa bei den Filmfestspielen in Venedig.

Eine Beziehung bestätigten sie bislang nicht - und das könnte auch so bleiben. Dem Magazin "Esquire" sagte er 2024: "Ich habe noch nie über mein Privatleben gesprochen und werde auch niemals mit irgendjemandem darüber sprechen, etwas bestätigen oder dementieren." Im Interview mit "Vanity Fair" verdeutlichte er: "Es fühlt sich wie eine Verletzung meiner inneren Welt, meiner privaten Welt an." Garfield weiter: "Ich dachte, dass sich das vielleicht irgendwann legen würde, aber ich bin sehr überrascht, dass dies nicht der Fall ist."

"Spider-Man"-Star hielt sich in Liebesdingen stets bedeckt

Auch bisherige Beziehungen hielt er weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Rund vier Jahre lang war er Berichten zufolge bis 2015 mit Emma Stone (37) liiert. Die beiden hatten sich am Set von "The Amazing Spider-Man" kennengelernt.

Zwischen 2021 und 2022 gab es Liebesgerüchte um ihn und das Model Alyssa Miller (36). Auch eine mögliche Beziehung zu der Philosophin Kate Tomas ließ er unkommentiert. Sie bestätigte jedoch im Oktober 2024, dass sie bereits seit Monaten getrennt seien.