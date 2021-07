1 Die sechs Kandidaten für die Esslinger Oberbürgermeisterwahl. Obere Reihe von links nach rechts: Daniel Töpfer (CDU, FDP, Freie Wähler), Matthias Klopfer (SPD), Vittorio Lazaridis (Grüne). Untere Reihe von links nach rechts: Gebhard Mehrle (parteilos), Gabriela Letzing (parteilos) und Martin Auerbach (Die Linke). Foto: Roberto Bulgrin/Collage: Patrick Kuolt

Am 11. Juli 2021 wählen die Esslinger einen neuen Oberbürgermeister. In diesem Blog fassen wir alle wichtigen Fakten, Entwicklungen und Personalien rund um die OB-Wahl zusammen.

Esslingen - Im Esslinger Rathaus geht Ende September eine Ära zu Ende. Nach mehr als 23 Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung verabschiedet sich dann Jürgen Zieger in den Ruhestand. Um die Weichen für die Zeit danach zu stellen, wählt Esslingen bereits am 11. Juli Ziegers Nachfolger - oder seine Nachfolgerin. In diesem OB-Wahl-Blog fassen wir alles Wichtige rund um die Wahl zusammen.

In unserem Blog können Sie von Jürgen Ziegers Rückzugs-Ankündigung Mitte März bis zum Wahltag im Juli chronologisch alle Entwicklungen rund um das Thema mitverfolgen, etwa wie sich das Kandidatenkarussell gedreht hat, was die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Esslinger Gemeinderat von einem neuen Oberbürgermeister erwarten oder wie die Kandidaten ihren Wahlkampf unter Corona-Bedingungen meistern. Egal, ob in Textform als Artikel, auf Social Media oder audiovisuell per Podcast oder Video - hier finden Sie auf einen Blick alles, was Sie über die Esslinger OB-Wahl 2021 wissen müssen!