„Blödsinn aufgetischt“: Trump sauer auf Putin - Kurswechsel im Ukraine-Krieg?

US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin. (Archivbild) Foto: Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/d/Pavel Bednyakov/AP

US-Präsident Trump wirft Putin vor, Blödsinn zu erzählen. Und erwägt einem Bericht zufolge, der Ukraine ein Flugabwehrsystem zu liefern. Sind das Indizien für einen Kurswechsel?











US-Präsident Donald Trump erwägt einem Bericht zufolge die Lieferung eines zusätzlichen Luftabwehrsystems an die Ukraine und deutet damit einen möglichen Kurswechsel seiner Haltung in dem Krieg an. Laut „Wall Street Journal“ (WSJ) zieht er in Betracht, Kiew angesichts der massiven russischen Angriffe ein zusätzliches Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zu schicken. Damit würde er erstmals die Lieferung eines größeren Waffensystems an Kiew genehmigen, das über die von der Regierung seines Vorgängers Joe Biden zugesagte Anzahl hinausgeht. Zugleich zeigte sich Trump über den russischen Präsidenten Wladimir Putin verärgert und warf ihm vor, eine Menge Blödsinn zu erzählen.