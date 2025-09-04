Blockparty in Stuttgart: Junge Arbeiter bringen Beats, Identität und Community auf die Bühne

Am Samstag, den 6. September, lädt das Rap-Trio JUNGE ARBEITER zu einer Blockparty im Hinterhof des Studios „Mommy I’m Sorry“ in Stuttgart.
Am Samstag, den 06. September veranstaltet das Rap-Trio JUNGE ARBEITER gemeinsam mit ausgewählten Künstler eine Blockparty im Hinterhof des Studios „Mommy I’m Sorry“ in der Sophienstraße 28–30 in Stuttgart. Von 16 bis 22 Uhr verwandelt sich der Innenhof in eine Bühne für pulsierende Beats, rohe Energie und authentische Live-Performances, teilt die Warner Music Group Germany in einer Pressemitteilung mit.