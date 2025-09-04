Blockparty in Stuttgart: Junge Arbeiter bringen Beats, Identität und Community auf die Bühne
Das Trio aus Böblingen steht für Eigeninitiative, Kreativität und Brüderlichkeit. Foto: robertobrundo/ Warner Music Group Germany

Am Samstag, den 6. September, lädt das Rap-Trio JUNGE ARBEITER zu einer Blockparty im Hinterhof des Studios „Mommy I’m Sorry“ in Stuttgart.

Am Samstag, den 06. September veranstaltet das Rap-Trio JUNGE ARBEITER gemeinsam mit ausgewählten Künstler eine Blockparty im Hinterhof des Studios „Mommy I’m Sorry“ in der Sophienstraße 28–30 in Stuttgart. Von 16 bis 22 Uhr verwandelt sich der Innenhof in eine Bühne für pulsierende Beats, rohe Energie und authentische Live-Performances, teilt die Warner Music Group Germany in einer Pressemitteilung mit.

 

Neben dem Hamburger DJ Cho Room sorgen Wzrdhan und DJ Abla – Teil der JUNGE ARBEITER-Crew – für die musikalische Untermalung. Live auf der Bühne stehen Johno, AE, PAIX sowie die Gastgeber JUNGE ARBEITER selbst.

Trio aus Böblingen steht für Kreativität und Brüderlichkeit

Das Rap-Trio aus Böblingen, bestehend aus MoHunnid-Ali, CHAWE und Marcirati, steht für Eigeninitiative, Kreativität und Brüderlichkeit. Ihre Musik gibt jungen Menschen mit Migrationsgeschichte eine neue Stimme und spricht das Gefühl an, zwischen ihrer Herkunft und der deutschen Gesellschaft hin- und hergerissen zu sein, heißt es in der Meldung.

@jungearbeiter Flasche bestellt & Tagliatelle #jungearbeiter #fyp #songofthesummer #newmusic #viral ♬ Tagliatelle - Junge Arbeiter & SOTT

Anstatt sich an Trends aus Frankreich oder den USA zu orientieren, folgen JUNGE ARBEITER dem UK-Sound und verbinden ihn mit ihrer eigenen Identität. Ihr Stil zeichnet sich durch eine starke DIY-Ästhetik und rohe, unverfälschte Produktionen aus.

Mit ihrer neuen Single „Echte Player“, die am 22.08. veröffentlicht wurde, liefern sie ein starkes Follow-up zu ihrer letzten Single „Tagliatelle“.

Das Trio hatte bereits Auftritte beim splash! Festival und bei der ausverkauften UNRELEASED-Reihe in Berlin. Sie haben sich bereits eine treue Fanbase aufgebaut und erhalten Unterstützung von etablierten Künstlern wie Nimo und Dardan.

 