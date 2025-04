Blockbuster: Tom Cruise mit Mission: Impossible - The Final Reckoning in Cannes

Tom Cruise mit "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in Cannes

1 Tom Cruise wird im Mai in Cannes weilen. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Tom Cruise wird höchstpersönlich seinen wohl finalen "Mission: Impossible"-Film in Cannes präsentieren. Die Filmpremiere außerhalb des Wettbewerbs bestätigte das Festival in einer Mitteilung.











Die Filmfestspiele von Cannes können einen großen Hollywoodstar auf die Gästeliste schreiben: Tom Cruise (62) wird am 14. Mai die Croisette beehren, wie das Festival am 8. April bekannt gegeben hat. Und das mit einem ganz besonderen Film: Der Actionstar bringt seinen mit Spannung erwarteten achten "Mission Impossible"-Teil "The Final Reckoning" mit. Am 21. Mai erscheint Teil acht der Agentenreihe in den deutschen Kinos, der nicht zuletzt aufgrund des Beinamens nach Abschied klingt.