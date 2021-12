1 Danai Gurira, Lupita Nyong’o und Florence Kasumba (von links) werden auch in „Black Panther: Wakanda Forever“ wieder zu sehen sein. Foto: imago images/ZUMA Wire/Marvel Studios

Stuttgart - Zwei Superhelden-Produktionen führen Liste der Filme an, auf die Kinogänger in den USA sich 2022 besonders freuen: „Black Panther: Wakanda Forever“ sowie der Animationsfilm „Spider-Man: Across the Spider-Verse“. Das hat eine Umfrage des amerikanischen Kinokartenhändlers Fandango ergeben, wie das US-Branchenmagazin „Deadline“ berichtet.

Fandango hat im September 6000 Ticketkäufer befragt, und ein Ergebnis dürfte die Pandemie-gebeutelte Kinobranche besonders freuen: 94 Prozent gaben an, 2022 öfter ins Kino gehen zu wollen als 2021. Dass es wieder aufwärts geht, sobald große Bilder locken, hat jüngst „Spider-Man: No Way Home“ gezeigt: Als erfolgreichster Film des Jahres 2021 hat der Superhelden-Streifen in den USA über Weihnachten bei den Ticket-Verkäufen die Milliarden-Dollar-Grenze überschritten (rund 883 Millionen Euro).

Action und Abenteuer sind besonders gefragt

Weitere Ergebnisse der Fandango-Umfrage: 86 Prozent bevorzugen Action- und Abenteuer-Filme, 70 Prozent haben sich vorgenommen, Filme auf so großen Leinwänden wie möglich zu sehen.

Die Produktion von „Black Panther: Wakanda Forever“ ist derzeit unterbrochen, weil Letitia Wright sich am Set verletzt hat. Sie spielt Shuri, die jüngere Schwester der Hauptfigur T’Challa, die im ersten Film der 2020 verstorbene Chadwick Boseman verkörpert hat. Im zweiten soll sie nun die tragende Rolle übernehmen.

Viele Fortsetzungen oder Fortschreibungen

„Spider-Man: Across the Spider-Verse“ ist die Fortsetzung des weltweit von der Kritik gefeierten Trickfilms „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ (2018), der dem Superhelden-Genre eine völlig neue, erfrischend experimentelle Facette hinzugefügt hat.

Hier die komplette Fandango-Liste der meisterwarteten Blockbuster 2022, auf der ausschließlich Fortsetzungen und Fortschreibungen bereits etablierter Stoffe stehen:

1. „Black Panther: Wakanda Forever“ (11. November)

2. „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (7. Oktober)

3. „The Batman“ (4. März): Robert Pattinson trifft im Fledermaus-Kostüm auf Zoë Kravitz als Catwoman – und beide auf Paul Dano als Riddler.

4. „Thor: Love and Thunder“ (8. Juli): Chris Hemsworth schwingt wieder den Hammer unter der Regie des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi („Jojo Rabbit“).

5. „Jurassic World: Dominion“ (10. Juni): Die Dinosaurier verbreiten bereits zum sechsten mal Angst und Schrecken.

6. „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (6. Mai): Benedict Cumberbatch schlüpft wieder in die Rolle des Superhelden-Magiers und wird davon überrascht, dass ein Freund sich zum Feind wandelt.

7. „Avatar 2“ (16. Dezember): James Cameron kehrt 13 Jahre später zurück auf den Planeten Pandora.

8. „Aquaman and the Lost Kingdom“ (16. Dezember): Jason Momoa gibt noch einmal den König von Atlantis.

9. „Top Gun: Maverick“ (27. Mai): Nach etlichen Verschiebungen soll Tom Cruise nun endlich wieder im Kampflieger-Cockpit zu sehen sein.

10. „Mission: Impossible 7“ (30. September): Und nochmal Tom Cruise, der als US-Agent Ethan Hunt zur ernsthaften Konkurrenz für James Bond geworden ist.

11. „Lightyear“ (17. Juni): Das Animationsstudio Pixar erzählt die Vorgeschichte der Astronautenfigur Buzz Lightyear, die in der „Toy Story“-Filmreihe eine tragende Rolle spielt.

12. „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore“ (15. April): David Yates übernimmt die Regie im dritten Teil der Vorgeschichte zu „Harry Potter – die Zauberer geraten nun in den Zweiten Weltkrieg und Albus Dumbledore wird zur Schlüsselfigur.