Blockade der Ukraine-Hilfen: Merz wirft Orban „Akt grober Illoyalität“ vor

1 Bundeskanzler Friedrich Merz und der ungarische Premierminister Viktor Orban. Foto: Markus Lenhardt/dpa, NICOLAS TUCAT / AFP

Ungarns Regierungschef Orban bleibt auf dem EU-Gipfel bei seiner Blockade der EU-Hilfen - und zieht damit den Zorn des Kanzlers auf sich.











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Bundeskanzler Friedrich Merz hat die anhaltende Blockade milliardenschwerer Ukraine-Hilfen durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als „Akt grober Illoyalität“ kritisiert. „Wir sind uns einig, dass wir das, was heute geschehen ist im Europäischen Rat, so nicht hinnehmen“, sagte der CDU-Chef nach den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Brüssel. „Und das wird auch Konsequenzen haben, die weit über dieses einzelne Ereignis hinausreichen.“