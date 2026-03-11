Blockade der Straße von Hormus: Nur Iran profitiert von Ölknappheit

Teheran trifft die USA mit der Blockade der Straße von Hormus an ihrer Achillesferse. Donald Trump hatte zuvor Warnungen über die globale Energieversorgung in den Wind geschlagen.
Die Ping Shun mit 600 000 Barrel Öl an Bord konnte das Risiko wagen. „Wir sind ein chinesisches Schiff. Wir kommen durch. Wir sind befreundet”, funkte der Kapitän des Tankers, bevor seine Crew Anfang der Woche die Meeresenge im Persischen Golf durchquerte. Die Revolutionsgarden ließen das Schiff passieren. Wie fünfzehn andere Tanker der Schattenflotte, die laut Lloyd's List zuvor iranisches Öl auf der Insel Kharg aufgenommen hatten. Die acht Kilometer lange Insel vor der Küste Irans ist der Knotenpunkt der Ölindustrie des Landes. Gebaut von einem US-Konzern zu besseren Zeiten, laufen hier über Pipelines 90 Prozent des gesamten Öls des Landes zusammen. Von hier aus hat das Regime Zugang zu Tiefwasser, um Schiffe zu beladen.