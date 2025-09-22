Block-Prozess: Vater wird emotional: Leben wie im Zeugenschutzprogramm

Welche psychischen Folgen hatte die Entführung für die Block-Kinder? Der Vater schildert dazu seine Sicht. Heftige Vorwürfe aus dem langen Sorgerechtsstreit kommen dabei hoch.
Alpträume, Angst das Haus zu verlassen und Panikattacken - das sind nach Angaben des Vaters der Block-Kinder die Folgen der Entführung an Silvester 2023/24. „Sie sind auf der Hut, dass ihre Mutter ihnen jemand hinterherschickt, der ihnen etwas antut“, sagt Stephan Hensel, Ex-Mann von Christina Block, bei einer Befragung im Prozess vor dem Landgericht Hamburg.