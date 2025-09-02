Im Prozess um die Kindesentführung von Christina Blocks Kindern hat ihr Lebensgefährte Gerhard Delling die Vorwürfe zurückgewiesen.
Im Prozess um die gewaltsame Entführung von zwei Kindern der Steakhauskettenerbin Christina Block hat deren mitangeklagter Lebensgefährte, der ehemalige ARD-Sportkommentator Gerhard Delling, die Anklagevorwürfe zurückgewiesen. Er habe in seinem Leben „nie etwas Strafbares getan“, sagte der 66-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht in Hamburg. Er habe sich „immer aus tiefer Überzeugung gegen Gewalt positioniert“.