Block-Prozess in Hamburg: Videoaufnahmen zu angeblichem Treffen mit Entführern im Fokus

Christina Block bestreitet, die Entführung ihrer Kinder beauftragt zu haben. Doch die Staatsanwaltschaft legt nun Überwachungsaufnahmen vom Hotel vor. Hat ein Treffen stattgefunden?
Im Prozess gegen Christina Block rückt erneut ein angebliches Treffen der Angeklagten mit den mutmaßlichen Entführern ihrer Kinder in den Mittelpunkt. Laut einem Bericht des „Spiegel“ wertete die Hamburger Polizei erneut Überwachungsaufnahmen aus dem Hotel „Grand Elysée“ aus. Diese zeigten, dass Block das der Familie gehörende Hotel am 28. Dezember 2023 mit einer Tüte betreten und ohne die Tüte wieder verlassen habe.