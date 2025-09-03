Block-Prozess: Ex-Mann berichtet von Pädophilie-Vorwürfen

Im Sorgerechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann wurden nach seiner Darstellung falsche Vorwürfe gegen ihn erhoben. Es sei um Pädophilie gegangen, sagt er vor Gericht.
Im Sorgerechtsstreit um die Kinder von Christina Block sind nach Angaben des Vaters falsche Pädophilie-Vorwürfe gegen ihn erhoben worden. Im Sommer 2023 sei zunächst sein Familienanwalt angezeigt worden, sagte Blocks Ex-Mann Stephan Hensel im Hamburger Prozess um die Entführung der beiden Kinder in der Silvesternacht 2023/24. Die Anzeige sei anonym aus London in Deutschland erfolgt.