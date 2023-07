Diese sauberen Seen gibt es rund um die Stadt

Baden in der Region Stuttgart

10 Mit fast 20 Grad ist er mittlerweile bereit für Schwimmerinnen und Schwimmer: der Plüderhausener See im Rems-Murr-Kreis. Foto: Gottfried Stoppel

Die Freibäder sind teils wieder geöffnet, aber auch die Seen in der Region ziehen Schwimmer und Erholungsuchende an. Ein Überblick über die besonders sauberen Badeorte.









Stuttgart - Endlich wird das Wasser wieder wärmer. Der Plüderhausener See im Rems-Murr-Kreis zum Beispiel hat mittlerweile fast 20 Grad. Ein paar hart gesottene Sportlerinnen und Sportler hatten die Seen in der Region Stuttgart auch im Winter als Trainingsrevier entdeckt – notgedrungen, weil die Bäder wegen Corona ja alle geschlossen waren.