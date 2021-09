1 Großartiger Blick auf die Stadt von der Partylocation Birkenkopf. Foto: Hugendubel

Stuttgart - Wer dabei sein will, muss schnell sein. Erst kurz vor knapp verraten die Veranstalter, die sich Hugendubels Community nennen, via Instagram, an welcher Superlocation von Stuttgart die große Sause startet. #flashbash ist, wenn die Party blitzartig steigt. Zuletzt haben sich etwa 400 überwiegend junge Menschen an einem der schönsten Aussichtsplätze der Stadt getroffen, wovon in den sozialen Medien nun eifrig Fotos und begeisterte Kommentare gepostet werden. Die Location auf dem Birkenkopf bietet eine traumhafte Aussicht auf die beleuchtete Stadt. Drei DJs legten hoch über Stuttgart auf.

Urbane Plätze sollen neu bespielt und entdeckt werden

Die Geheimhaltung ist Programm. Urbane Plätze sollen neu bespielt und entdeckt werden. Wie aus dem Nichts tauchen Abgesandte der Veranstalter mit einheitlichen T-Shirts, mobilem DJ Pult, grünen Wasserbällen, Fackeln, Boxen und Mischpult auf. Wer sich an dem Platz gerade befindet, wird überrascht und integriert. Damit möglichst viele daran teilhaben kommen und die Location spontan aufsuchen, wird die Musik live über Instagram übertragen. „Unsere Community besteht aus allen Schichten, Geschlechtern, Nationalitäten und macht keine Unterschiede“, sagen die Leute von Hugendubels und weiter: „Unsere Follower sind musikbegeisterte Stuttgarterinnen und Stuttgart, die eine nachhaltige Einstellung besitzen.“ Unter den 3-G-Regeln sei auf dem Birkenkopf genügend Platz vorhanden, um eine Flashbash-Party safe zu feiern.

„The modern concept of a green lifestyle“

Die Hugendubels stehen nach eigenem Bekunden für eine „nachhaltiger Botschaft“. Naturbezogen, grün, friedlich und elektronisch sollen Musikererlebnisse gemeinsam genossen werden. Der Claim lautet: „The modern concept of a green lifestyle“ (das moderne Konzept eines grünen Lebensstils). Bisher waren Stuttgarts Flashbasher bereits am Bismarckturm sowie am Schloss Solitude zum überraschenden Feiern. Der Birkenkopf war also die Station Nummer drei. Fortsetzung folgt. Wie, wann und wo? Natürlich wird dieses Geheimnis erst in letzter Minute gelüftet.