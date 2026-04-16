Beim Blitzermarathon erwischt die Polizei wieder Tausende Raser. Die meisten müssen nur bezahlen, weil sie zu schnell unterwegs waren. Doch einigen droht noch mehr.
Die regelmäßige Tempo-Woche mit ihren verstärkten Kontrollen und dem Einsatz Hunderter zusätzlicher Blitzer an den baden-württembergischen Straßen dürfte eigentlich kein Geheimnis mehr sein. Und dennoch müssen auch nach dem jüngsten, breit angekündigten „Speedmarathon“ am Mittwoch Dutzende Temposünder damit rechnen, ihren Wagen zumindest für eine Weile nicht mehr nutzen zu dürfen.