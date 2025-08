Mit 321 km/h in die Radarfalle

1 Laser-Kontrolle mit Handgerät (Symbolbild). Foto: Jan Woitas/dpa

Ein Porsche rast mit Affenzahn durch Sachsen-Anhalt - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Die Polizei warnt während des laufenden Blitzermarathons vor Tempoexzessen.











Die Autobahn 2 hat einen schlechten Ruf als Raserstrecke: In extrem schneller Manier ist bei Burg im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) ein Mann von der Polizei erwischt worden. Sein Porsche Panamera rauschte mit 321 km/h durch eine Radarfalle – an einer Stelle, an der nur 120 km/h erlaubt waren.