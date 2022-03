1 Erwischt? Die Polizei stellt verstärkt ihre Überwachungsgeräte scharf. Foto: imago images/Eibner-Pressefoto

Mit einem sogenannten Blitzermarathon spürt die Polizei verstärkt Raser auf. Verkehrssünder lassen nicht auf sich warten.















Tempo 50 und eine Baustelle sind für einen jungen Mercedes-Fahrer offenbar kein Grund, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Mit flottem Tempo fährt er auf dem Übergang der B 14 zur A 831 durch den Johannesgrabentunnel stadtauswärts – doch das bleibt diesmal nicht unbemerkt. Die Polizei hat eine mobile Tempomessanlage aufgebaut. Die Überwachung in Vaihingen gehört zu einer Aktionswoche mit dem Höhepunkt eines sogenannten Blitzermarathons, bei der ganz speziell die Raser auf den Straßen ins Visier genommen werden.

Der 25-Jährige aus dem Kreis Böblingen wird eine Weile ohne Auto auskommen müssen. Statt mit Tempo 50 hatte er die Baustelle am Mittwoch gegen 15 Uhr mit 116 Kilometer pro Stunde durcheilt. Die Quittung für die Sündeaußerorts sind zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 600 Euro Bußgeld. Das Tempolimit der Baustelle wird regelmäßig missachtet – so auch diesmal: Für 50 Fahrer gibt es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, 14 davon müssen sich auf ein Fahrverbot einstellen.

Tempo als Ursache – in Stuttgart auf Platz sechs

Am Donnerstag standen die Verkehrsüberwacher unter anderem an der Heilbronner Straße im Norden, an der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt oder der Plieninger Straße in Möhringen. Auch der Schattenring stand auf der Liste: Die Stelle belegte im vergangenen Jahr Platz drei der Stuttgarter Unfallbrennpunkte – mit 14 Unfällen, sieben Verletzten und knapp 253 000 Euro Schaden.

Der Blitzermarathon ist bundesweit ausgerufen, weil zu hohe Geschwindigkeit immer noch als eine der Hauptunfallursachen gilt. In der Landeshauptstadt indes liegt Tempo nur auf Platz sechs der Ursachen. Häufiger noch spielten Alkohol, Fahrspurwechsel, Abbiegen, Vorfahrtsfehler und „sonstige Fehler“ eine Rolle für die Karambolagen. Das Ergebnis des Blitzermarathons soll bis Freitag, 6 Uhr, ermittelt werden.