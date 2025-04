Blitzermarathon in 14 Bundesländern

Mit verstärkten Kontrollen will die Polizei in dieser Woche Temposünder schnappen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Zu schnelles Fahren ist eine der zentralen Ursachen für tödliche Unfälle. Nur zwei Länder machen nicht mit.











Fuß vom Gas: Beim sogenannten Blitzermarathon kontrolliert die Polizei in dieser Woche in weiten Teilen Deutschlands verstärkt das Tempo im Straßenverkehr. An der Aktion beteiligen sich nach Angaben des ADAC 14 der 16 Bundesländer. Lediglich das Saarland und Berlin sind nicht dabei.