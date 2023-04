1 Die Fahrzeugpapiere bitte – die Polizei nutzte auch das belehrende Gespräch. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Das Blitzlichtgewitter auf den Straßen im Land ist scheinbar vorüber – zumindest die Kontrollwoche unter dem Motto Blitzermarathon ist abgeschlossen. Mit einer bemerkenswerten Bilanz: Die Schnellfahrer im Land haben das Gaspedal offenbar nicht so tief wie sonst durchgedrückt. Die Zahl der Fahrverbote ging überraschend um fast 25 Prozent zurück.

Mehr Temposünder, weniger Fahrverbote

Nach dem sogenannten Raser- und Speedmarathon, der in der vergangenen Woche in Europa, im Bundesgebiet und auch in Baden-Württemberg ablief, müssen im Land nunmehr 910 Temposünder eine Zwangspause einlegen. Im Jahr davor waren noch 1209 Fahrverbote verhängt worden. Dieser deutliche Rückgang geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die unserer Zeitung vorliegen.

Dies ist deshalb bemerkenswert, weil bei der einwöchigen Aktion deutlich mehr Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Polizei und kommunale Ordnungsbehörden entdeckten 78 373 Temposünder – das sind gut zwölf Prozent mehr als im Jahr davor. Die Steigerung betrifft freilich besonders den Bereich der Verwarnungen.

Keine Abzocke, sagt der Minister

„Wir wollen eine Verhaltensänderung bei denen bewirken, die Tempolimits für unverbindliche Angebote halten“, sagt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU), „Verkehrsüberwachung ist kein Selbstzweck und auch keine Abzocke.“ Die Polizei setzt deshalb vorrangig auf eine Überwachung mit Laserpistolen, bei denen sich unmittelbar Anhaltekontrollen anschließen.

Ein Fahrverbot kann außerorts oder innerorts schon bei einer Überschreitung von 26 Kilometer pro Stunde fällig werden, wenn der Temposünder zweimal innerhalb eines Jahres mit mehr als 26 Kilometer pro Stunde zuviel erwischt wurde. Ansonsten wird bei 31 Kilometer pro Stunde zuviel innerorts und 41 Kilometer pro Stunde Überschreitung außerorts grundsätzlich eine Zwangspause von einem Monat fällig. Dabei dürften noch Bußgelder von bis zu 800 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg schmerzen.