Hier werden Sie jetzt geblitzt (Bundesländer)

Schon wieder ein Blitzermarathon in zwölf Bundesländern: Am Montag, 5. August 2024, ist in Deutschland die zweite Blitzerwoche des Jahres angelaufen. Bis zum 11. August führen Polizeibehörden verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Diese Aktion, auch als „Operation Speed“ bekannt, ist Teil einer europaweiten Initiative zur Verkehrssicherheit.