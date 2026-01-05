Blitzer im Kreis Göppingen: Der Albtraum für Temposünder

Die Zahl der so genannten Enforcement-Trailer zur Tempokontrolle im Landkreis Göppingen wächst. Wie sicher sind die Messungen? Und was fällt wütenden Autofahrern ein?
„Das ist kein dünnes Autoblech“, sagt Andreas Bredl und zeigt auf den makellosen, fast neuen Anhänger, den er mit seinem Kollegen Dieter Hiller soeben von seinem Dienstwagen abgekoppelt hat. Mit einem Elektromotor bugsieren die Mitarbeiter des Göppinger Gemeindevollzugsdienstes (GVD) das 1,3 Tonnen schwere Gerät in seine Position am Fahrbahnrand in der Großeislinger Straße. Der mobile Blitzer soll hier die nächsten zwei Wochen Dienst tun. Fachbegriff für das Ungetüm: Enforcement-Trailer, vom englischen Wort Enforcement, also Durchsetzung. Die Form des hellgrauen Anhängers erinnert an einen Tarnkappenbomber. Die Räder sind ebenso mit Metallplatten verkleidet wie die Anhängevorrichtung. Das alles sind Schutzmaßnahmen, denn die mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen sind bei manchen Autofahrern nicht beliebt. Einzelne lassen ihre Wut daran aus.