Knöllchen-Flut durch neuen Blitzer vor Fahrradstraße in Cannstatt

1 Seit vergangener Woche aktiv: der Blitzer vor der Fahrradstraße in Bad Cannstatt. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart / Fabrice Weichelt

Sechs Fahrradstraßen gibt es mittlerweile in Stuttgart. Zuletzt kam die Eisenbahnstraße/Bahnhofstraße in Bad Cannstatt dazu. Hier sorgt jetzt ein Blitzer für besonders viele Knöllchen.











Stuttgart will fahrradfreundlicher werden: beim Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), welche Stadt am fahrradfreundlichsten ist, belegt Stuttgart nur Platz 9 von 15 der Städte mit über 500.000 Einwohner. Fahrradstraßen sollen helfen diesen Wert zu verbessern. Mittlerweile gibt es in Stuttgart sechs davon.