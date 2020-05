Vorfall in Drogeriemarkt in Bad Cannstatt Streit wegen fehlender Schutzmaske eskaliert

Ein 43-Jährige will am Sonntagabend in Bad Cannstatt einen Drogeriemarkt betreten, jedoch ohne die dafür vorgeschriebene Schutzmaske. Ein Sicherheitsmitarbeiter lässt den Mann nicht rein, es kommt zum Streit.