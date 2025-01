Pop-up-Restaurant in Fellbach Im Goldbergwerk gibt’s jetzt Wald-Feeling

Das Catering- und Gastro-Unternehmen Rauschenberger hat die Location an der Schaflandstraße in Fellbach in ein „Restaurant auf Zeit“ verwandelt – dieses Mal lautet das Thema „Feel the forest“. So wird der Gruß aus der Küche etwa auf Rinde serviert.