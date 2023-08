6 Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: dpa/Sascha Baumann

Am Samstag schlägt in Unterensingen ein Blitz in einen Baum ein, mehrere Menschen werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Nun hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben.









Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum an einem Ausflugslokal im Landkreis Esslingen sind drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Sie saßen bisherigen Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag an einer Biertischgarnitur unter dem Baum, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann, eine 43-jährige Frau und einen elfjährigen Jungen. Sie wurden von Ersthelfern und später von Rettungskräften medizinisch versorgt und dann in Kliniken gebracht.