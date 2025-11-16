Blitzauftritt in Gießen: Haftbefehl wirft Euroscheine ins Publikum – spricht aber nicht mit den Fans

Nach Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku spielte Haftbefehl direkt zwei Konzerte. Viel Zeit schenkt der Rapper seinen Fans letzte Nacht in Gießen aber nicht.
Deutsch-Rapper Haftbefehl hat in der Nacht erneut auf der Bühne gestanden - sein Clubauftritt in Gießen war allerdings nach ein paar Liedern schon wieder vorbei. Das zweite Konzert des Musikers nach Erscheinen seiner erfolgreichen Netflix-Doku im hessischen Gießen dauerte in der Nacht nur rund 15 Minuten, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Der Rapper war von Sicherheitskräften hereingeführt und dann wieder raus begleitet worden.