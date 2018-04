Blitz, Donner und Starkregen Gewitter-Warnung für Stuttgart und die Region

Von bb 13. April 2018 - 12:35 Uhr

Am Freitagmittag zieht eine Gewitterfront auf Stuttgart zu. (Archivfoto) Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Von Westen droht Ungemach: Am Freitagmittag haben sie die Kreise Ludwigsburg und Böblingen erreicht, am Nachmittag sollen die Gewitter mit Starkregen und einzelnen Windböen auch über Stuttgart ziehen.

Stuttgart - Da kommt was auf Stuttgart zu, doch von einer Unwetterlage will Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht sprechen: „Wir haben keine Unwetterwarnung, da es auch keine Unwetterlage gibt“, sagt die Wetterfachfrau. Sie spricht von „markantem Wetter“ mit Gewittern und möglichem Starkregen mit einzelnen Windböen.

Im Norden Baden-Württembergs hätte sich ein größeres Starkregengebiet mit Gewittern gebildet, auch in der Südhälfte gebe es einzelne Gewitter. Vom Westen her ziehe das ungemütliche Wetter mit Blitzen, Donner und Regen nun auf Stuttgart zu. Am Mittag (Stand 12 Uhr) hatten die Gewitter bereits die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen erreicht.

Auf unserer Karten sehen Sie den Stand der Wetterwarnung auf einen Blick.

Den Nachmittag über bleibe es so ungemütlich. Immer wieder könne es regnen oder ein Gewitter geben. Bis zum Abend sei das schlechte Wetter allerdings über Stuttgart hinweggezogen, so Jäger.

Und die Aussichten für das Wochenende sind weitaus besser. Was die Stuttgarter dann in Sachen Wetter erwartet, lesen Sie hier.