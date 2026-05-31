Blickwinkel: Wenn ein Wortgefecht zum Messerangriff wird – Wahrheit wird zum Luxusprodukt

Die Falschmeldung über einen Polizeieinsatz in Steinheim macht einmal mehr deutlich, dass Fakten heutzutage nicht mehr viel zählen.
Wer hat in diesem Land eigentlich gerade die Meinungsmacht? Sind es noch die Menschen oder ist es schon die KI? Ein Fall in Steinheim lässt einen durchaus ins Zweifeln kommen: Eine Frau hatte auf Facebook eine KI-generierte Meldung über einen Polizeieinsatz im dortigen Freibad gepostet. Gemini hatte darüber fantasiert, dass ein Mann Frauen belästigt und anschließend Anwesende mit einem Messer bedroht haben soll.