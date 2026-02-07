Die PV-Anlage an der A81 schien schon so gut wie gebaut – doch dann kam alles anders. Der Fall zeigt, dass die Rechtslage mit einer neuen Offenheit für Erneuerbare nicht Schritt hält.
Die Lage im Fall der Freiflächen-Photovoltaikanlage in Asperg war eindeutig: Die Bürger wollen sie, die Stadt will sie, auch der Landkreis will sie. Doch die Regionalversammlung Stuttgart hat dem Projekt nun den wohl finalen Todesstoß gegeben. Und das nach vier Jahren Planung. Einmal mehr zeigt sich, dass die Energiewende allen voran einen Hemmschuh hat: bürokratische Hürden.