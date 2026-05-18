Carla Bruni zeigt in Cannes, wie elegant Animal Print wirken kann: Ihr Zebramuster-Look wird auf dem roten Teppich zum stilvollen Blickfang.

Carla Bruni (58) sorgte bei den Filmfestspielen in Cannes für einen stilvollen Auftritt auf dem roten Teppich. Die ehemalige französische First Lady erschien am Sonntag zur "Garance"-Premiere in einer bodenlangen Roberto-Cavalli-Robe mit Zebramuster und tiefem Ausschnitt. Das eng anliegende Trägerkleid betonte ihre Silhouette, bevor es nach unten hin ausgestellt in eine kurze Schleppe überging. Dazu kombinierte Bruni eine Diamantkette mit Smaragd-Anhänger sowie Diamantarmbänder und Ringe.

Ihre Haare trug Bruni zu einem tiefen Zopf gebunden, aus dem sich vorne einzelne Strähnen lösten. Ein glamouröses Make-up betonte ihre Augen, die Lippen waren in einem Roséton geschminkt. Bruni hauchte den Fotografen immer wieder Küsse zu und winkte strahlend in die Kameras.

Als Ex-Model kennt sie sich mit Fashion aus

Bruni ist regelmäßig an der Croisette zu Gast und beweist dort immer wieder ihr Gespür für elegante Red-Carpet-Auftritte. 2025 zeigte sie sich etwa in einem roten Samtkleid sowie in einem blauen Neckholder-Kleid mit Blütenmuster. Ihr Modebewusstsein kommt nicht von ungefähr: In den 1990er-Jahren zählte Bruni zu den erfolgreichsten Supermodels der Welt und lief für renommierte Modehäuser wie Chanel und Versace über die Laufstege. Ende der 90er-Jahre zog sie sich weitgehend aus der Modewelt zurück, um sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren.

Im vergangenen Jahr geriet Bruni auch wegen ihres Ehemanns Nicolas Sarkozy (71) in die Schlagzeilen. Der frühere französische Präsident hatte im Zusammenhang mit der sogenannten Libyen-Affäre rund drei Wochen im Gefängnis verbracht, bevor er im November unter Auflagen freikam. Ursprünglich war Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.