Carla Bruni zeigt in Cannes, wie elegant Animal Print wirken kann: Ihr Zebramuster-Look wird auf dem roten Teppich zum stilvollen Blickfang.
Carla Bruni (58) sorgte bei den Filmfestspielen in Cannes für einen stilvollen Auftritt auf dem roten Teppich. Die ehemalige französische First Lady erschien am Sonntag zur "Garance"-Premiere in einer bodenlangen Roberto-Cavalli-Robe mit Zebramuster und tiefem Ausschnitt. Das eng anliegende Trägerkleid betonte ihre Silhouette, bevor es nach unten hin ausgestellt in eine kurze Schleppe überging. Dazu kombinierte Bruni eine Diamantkette mit Smaragd-Anhänger sowie Diamantarmbänder und Ringe.