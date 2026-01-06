Blick in die Geschichte: Warum das Mobiltelefon eine Ludwigsburger Erfindung ist

Wilhelm Emil Fein gilt als Pionier der Elektrotechnik. Doch nicht nur mit Werkzeugen machte er sich einen Namen: Sein tragbares Feldtelefon gilt als Vorläufer des Smartphones.

Ein Leben ohne Smartphone? Heute kaum noch vorstellbar. Über 80 Prozent der über 16-Jährigen in Deutschland haben ein Mobiltelefon – die meisten davon sind Produkte der Tech-Riesen aus den USA und China. Deutsche Marken spielen auf dem Markt kaum eine Rolle. Dabei ist das mobile Telefon eigentlich eine Ludwigsburger Erfindung.

Wilhelm Emil Fein, Gründer des Elektrowerkzeugherstellers Fein, entwickelte 1885 das weltweit erste tragbare Telefon. Mit dem heutigen Handy hatte das nur wenig gemeinsam, doch gilt sein „tragbarer Telephon-Apparat für militärische Zwecke“, wie er seine Erfindung beschrieben hat, heute als Vorgänger des Smartphones.

Patent für Telefon mit Hufeisenmagnet

Fein, der 1842 in Ludwigsburg zur Welt kam, gilt als Pionier der Elektrotechnik. Im Alter von nur 24 Jahren gründete er zusammen mit seinem Bruder Carl die „Werkstatt für elektrische und physikalische Apparate“, aus der die heutige C. & E. Fein GmbH hervorgehen sollte. Bis zu seinem Tod 1898 in Stuttgart entwickelte er mehr als 135 Eigenkonstruktionen – unter anderem auch die weltweit erste elektrische Handbohrmaschine.

Wilhelm Emil Fein beschrieb seine Erfindungen im Buch „Elektrische Apparate, Maschinen und Einrichtungen“ – auch mithilfe von Abbildungen. Foto: W. E. Fein, Elektrische Apparate, S. 343, Fig. 266

Schon vor seinem tragbaren Militär-Telefon hatte sich Fein intensiv mit den neuen Technologien in der Kommunikationstechnik beschäftigt. Im Gegensatz zu Alexander Graham Bell, der 1876 das Patent für das Telefon erhielt, verwendete er in seinem Telefon keinen Stabmagneten, sondern einen Hufeisenmagneten – damit wurden seiner Meinung nach die Sprachlaute kräftiger übertragen. 1879 erhielt Fein dafür selbst ein Patent.

Kaum alltagstauglich

Im Auftrag der serbischen Regierung entwickelte Fein 1885 schließlich ein tragbares Militär-Telefon. Wirklich alltagstauglich war seine Erfindung jedoch nicht, denn Sender und Empfänger waren über ein 500 Meter langes Kabel verbunden. Beide mussten einen Kasten auf dem Rücken tragen, in dem die Technik verbaut war – und der 15 Kilogramm wog. Durch Anblasen einer Zungenpfeife wurde signalisiert, dass das Gespräch beginnen konnte. Von Klingeltöne war man noch weit entfernt.

Feins tragbares Telefon wurde später auch im zivilen Bereich für eine Feuertelegrafen-Anlage, dem Vorläufer des Brandmelders, verwendet. In Erinnerung geblieben ist er jedoch nicht wegen seines mobilen Telefons, denn ab 1895 spezialisierte sich seine Firma auf Elektrowerkzeuge. Im Technoseum in Mannheim können seit 2024 nun einige seiner Erfindungen im Bereich der Kommunikationstechnik bewundert werden. Eine Nachbildung des tragbaren Militär-Telefons ist im Ludwigsburg Museum ausgestellt.