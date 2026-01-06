Blick in die Geschichte: Warum das Mobiltelefon eine Ludwigsburger Erfindung ist

Wilhelm Emil Fein gilt als Pionier der Elektrotechnik. Doch nicht nur mit Werkzeugen machte er sich einen Namen: Sein tragbares Feldtelefon gilt als Vorläufer des Smartphones.
Ein Leben ohne Smartphone? Heute kaum noch vorstellbar. Über 80 Prozent der über 16-Jährigen in Deutschland haben ein Mobiltelefon – die meisten davon sind Produkte der Tech-Riesen aus den USA und China. Deutsche Marken spielen auf dem Markt kaum eine Rolle. Dabei ist das mobile Telefon eigentlich eine Ludwigsburger Erfindung.