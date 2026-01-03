Erst wurde in Ludwigsburg im Schloss gebetet, dann kam der Wunsch nach einer eigenen Kirche auf. Stadtgründer Herzog Eberhard Ludwig wollte dafür jedoch kein Geld locker machen.
Die Silhouette der evangelischen Stadtkirche ist fast genauso charakteristisch für Ludwigsburg wie die des Schlosses. Im Winter bietet sie die Kulisse für den berühmten Barock-Weihnachtsmarkt, im Sommer schlürfen die Menschen vor ihren markanten Türmen auf dem Marktplatz einen Kaffee. Seit nunmehr 300 Jahren prägt die Stadtkirche das Ludwigsburger Stadtbild – trotz ständigem Geldmangel.