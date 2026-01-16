Blick in die Geschichte: Erster Gastarbeiter und Spaghetti-Pionier – Francesco Moro schrieb Geschichte

Francesco Moro kam 1950 der Liebe wegen nach Deutschland. In Ludwigsburg erlebte er zunächst Ausgrenzung – bis er das wirksamste Mittel der Integration fand: Essen.
Erst vor kurzem war das deutsch-italienische Anwerbeabkommen in aller Munde. Anlässlich des 70. Jahrestags der Unterzeichnung wurden in den Medien zahlreiche Geschichten von Einzelpersonen erzählt, die als Gastarbeiter ins Land gekommen sind. Fast vergessen ist, dass bereits lange zuvor ein Italiener nach Ludwigsburg kam – und deswegen als erster Gastarbeiter der Bundesrepublik gilt.